An der Kreuzung die Vorfahrt missachtet: Eine Opel-Fahrerin fuhr am Mittwochmorgen, gegen 8.50 Uhr, in der Bibrastraße von der Hartmannstraße kommend in Richtung Maxstraße. An der Kreuzung Erhardstraße missachtete sie die jedoch die Vorfahrt und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, wo sie mit einem Daimler zusammenstieß. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand, der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. An der Kreuzung ist die Vorfahrt durch das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" geregelt, schreibt die Polizei. pol