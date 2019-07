An der Einmündung Hauptstraße/Kellerstraße übersah am Mittwochvormittag eine 32-jährige Ford-Fahrerin eine 73-Jährige, die mit ihrem Seat Vorfahrt hatte, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von 12 000 Euro. Die beiden Fahrzeugführerinnen zogen sich bei dem Zusammenstoß nur leichte Verletzungen zu. pol