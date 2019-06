Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag gegen 10.15 Uhr entstand insgesamt rund 6000 Euro Schaden an den beteiligten Fahrzeugen, wie die Polizei schätzt. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin war vom Parkplatz am Bahnhof auf die Bahnhofstraße gefahren. Dabei hat sie ein Auto übersehen, dessen 54-jähriger Fahrer gerade an einem geparkten Lkw vorbeigefahren ist. Die beiden Unfallbeteiligten blieben dank angelegter Sicherheitsgurte beim folgenden Zusammenstoß unverletzt.