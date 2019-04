Vorfahrt missachtet

Am Freitagabend wollte eine Autofahrerin vom Pendlerparkplatz in Kösten in die Kreisstraße einfahren und dabei übersah sie einen von links kommenden Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß ist Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro entstanden. pol