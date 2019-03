Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Hemmerichstraße/Maxstraße ereignete sich am Freitag, gegen 12.30 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 37-Jähriger missachtete mit seinem BMW die Regelung "Rechts-vor-Links" und stieß mit dem Ford Focus eines 50-Jährigen zusammen. An den Autos entstand rund 4000 Euro Sachschaden, die Insassen wurden nicht verletzt. pol