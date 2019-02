Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Daimler-Fahrer von einer Tankstelle nach rechts in die Würzburger Straße ein und übersah dabei eine von links kommende Audi-Fahrerin. Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß, schreibt die Polizei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Schaden in Höhe von circa 4000 Euro. pol