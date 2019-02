Vorfahrt missachtet

Relativ glimpflich ging ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Saalfelder Straße aus, als eine Autofahrerin die Vorfahrt missachtete und es zum Zusammenstoß kam. Kurz nach 5 Uhr wollte eine 42-jährige Kulmbacherin mit ihrem Auto von der Ziegelhüttener Straße nach rechts in die Saalfelder Straße in Richtung Kronach abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Dacia eines 30-Jährigen aus dem Landkreis, der auf der Saalfelder Straße stadtauswärts unterwegs war. Während die Unfallverursacherin verletzungsfrei davonkam, wurde der Dacia-Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 15 000 Euro. pol