Vorfahrt missachtet

Am Freitagabend stießen an der Kreuzung Riemenschneiderstraße/Manggasse zwei Fahrzeuge zusammen. Der Unfallverursacher in der Riemenschneiderstraße hatte auf Höhe der Einmündung in die Manggasse einen von rechts kommenden, vorfahrtsberichtigten Pkw übersehen. An beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei erheblicher Sachschaden. pol