Vorfahrt missachtet

Ein 38-jähriger Mann aus dem Kulmbacher Landkreis wollte mit seinem Auto am Donnerstag um 15.20 Uhr in Kauerndorf von der Hauptstraße nach links auf die Bundesstraße auffahren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Wagen einer Stadtsteinacherin. Nachdem sich die Autos leicht berührt hatten, konnte die Frau ihr Fahrzeug am Straßenrand sicher zum Stehen bringen. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 5000 Euro geschätzt. pol