Vorfahrt missachtet

Eine 58-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr am Mittwochmorgen in der Rhönstraße und wollte nach links in die Brückenauer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 69-jährige Skoda-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Verkehrsteilnehmerinnen blieben unverletzt. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro und am Seat von ca. 2500 Euro. pol