Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung der Kreisstraße BA 1 und BA 6 in Roth bei Zapfendorf übersah am Dienstagnachmittag ein 19-jähriger Audi-Fahrer die Vorfahrt eines ebenfalls 19-jährigen BMW-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu, sie mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt werden.