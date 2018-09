Vorfahrt missachtet

Beim Abbiegen von der Kapellenstraße in die Frensdorfer Straße übersah am Mittwoch eine 51-jährige VW-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte 35-jährige Seat-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen Schaden in Höhe von 4000 Euro.