Bad Kissingen vor 15 Stunden

Vorfahrt missachtet

Eine Rentnerin wollte am Donnerstag, kurz vor 13 Uhr, in Arnshausen mit ihrem Fahrzeug VW die Kreuzung Damm-/Iringstraße überqueren und in den Oberen Zollweg einbiegen. Beim Überqueren der Straße über...