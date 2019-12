Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte

Am Dienstagmittag fuhr ein 71-jähriger Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße 37 von Langendorf in Richtung Bundesstraße 287. An der dortigen Kreuzung missachtete er nach Polizeiangaben die Vorfahrt einer Frau, die mit ihrem Pkw von Machtilshausen in Richtung Hammelburg unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Personen schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 55 000 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde das Straßenbauamt verständigt, diese übernahm die Reinigung der Fahrbahn. An der Unfallstelle war außerdem die Freiwillige Feuerwehr aus Langendorf eingesetzt. pol