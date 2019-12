Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmittag in Weilersbach ereignet, als eine 42-jährige VW-Polo-Fahrerin von der Ebermannstädter Straße nach links in Richtung Ebermannstadt abbiegen wollte. Gleichzeitig bog ein vorfahrtsberechtigter Skoda-Fahrer von der Bundesstraße 470 nach links in die Ebermannstädter Straße ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es gab keine Verletzten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.