Bad Kissingen vor 13 Stunden

Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß

An der Kreuzung Bibrastraße/Erhardstraße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall, bei dem ein Schaden von circa 7500 Euro entstand. Ein 57-Jähriger hatte mit seinem Lkw in der Bibrastraße an der ...