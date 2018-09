Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß

Eine 18-jährige Mercedesfahrerin fuhr am Donnerstagnachmittag von Oberthulba kommend in die Wittershäuser Kreuzung. Dabei übersah sie eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 40-jährige Peugeotfahrerin, und es kam zum Zusammenstoß. Beide Personen wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Bad Kissingen gebracht. Am Peugeot entstand ein erheblicher Schaden von ca. 10 000 Euro, am Mercedes von 1500 Euro. pol