Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß

Am Mittwoch gegen 8.30 Uhr, fuhr eine 67-jährige Rentnerin mit ihrem Renault den Lauterweg in Katzenbach, um in die Metzenbergstraße abzubiegen. An der dortigen Einmündung übersah sie einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Opel und kollidierte mit diesem. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.