Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß

Am Montag gegen 11.45 Uhr, wollte eine 31-VW-Fahrerin aus einem Grundstück in der Karl-Karch-Straße ausfahren und touchierte dabei einen vorfahrtsberechtigten Ford einer 32-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. pol