Vorfahrt missachtet: vier Verletzte

An der Einmündung Kronacher Straße/Dammweg in Stadtsteinach ereignete sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen. Ein 53-jähriger Skodafahrer aus dem Hofer Landkreis missachtete dabei die Vorfahrt eines 58-jährigen Transporterfahrers aus dem Kulmbacher Landkreis. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Hierbei wurden der Hofer und seine drei Mitfahrerinnen leicht verletzt. Sie wurden zur Abklärung ins Klinikum Kulmbach gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11000 Euro. Der Skoda des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. pol