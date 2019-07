Bei einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 16.10 Uhr, entstand ein Sachschaden von circa 3500 Euro. Ein Fahrer fuhr von der Straße Am Pfaffenpfad auf den Mühlweg. Dabei übersah er das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug eines 43-Jährigen. An der Kreuzung ist die Vorfahrt durch das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" geregelt. Verletzt wurde niemand. pol