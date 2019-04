Vorfahrt missachtet und Motorradfahrer verletzt

Ein 48-jähriger Fahrer eines VW-Busses bog am Montag kurz vor 7 Uhr von Unnersdorf kommend in den Kreisel von der Verlängerung der Lichtenfelser Straße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen 44-jährigen Motorradfahrers, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der 44-Jährige wurde hierdurch verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Während am VW-Bus des 48-Jährigen geringer Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstand, beträgt am BMW-Motorrad des 44-jährigen der Schaden mindestens 3500 Euro. pol