Vorfahrt missachtet und abgehauen

In der Bienenstraße kam es am Donnerstag gegen 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Mitsubishi und einem weißen Kleinwagen. Der Kleinwagen befuhr die Klosterstraße in Richtung Bienenstraße und soll die Vorfahrt des Mitsubishi-Fahrers missachtet haben. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kleinwagenfahrer hat sich laut dem Geschädigten blitzschnell aus dem Staub gemacht, so dass kein Kennzeichen abgelesen werden konnte. Der Geschädigte erschien bei der Polizei und meldete den Vorfall. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu dem weißen Kleinwagen machen? Hinweise erbittet die Polizei in Kronach unter Tel. 09261/5030.