Vorfahrt missachtet: Totalschaden

3500 Euro Schaden ist bei einem Unfall entstanden, der am Sonntag, kurz nach 17 Uhr, an der Kreuzung Bahnhofstraße/Gymnasiumstraße passierte. Eine 64-jährige Fahrerin war auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte nach links in die Gymnasiumstraße abbiegen.Dabei missachtete sie die Vorfahrt des entgegenkommenden Fahrzeugs eines 55-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Am Auto der Unfallverursacherin entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand. pol