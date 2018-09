Burgkunstadt vor 15 Stunden

Vorfahrt missachtet, schon hat's gekracht

Am Freitagvormittag befuhr ein 64-Jähriger mit einem Kleintransporter die Kreisstraße von Obristfeld kommend in Richtung Burgkunstadt. An der Einmündung zur Bundesstraße 289 übersah er eine 58-jährige...