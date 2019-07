17 000 Euro sind bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung Lenbachstraße/Marienweg entstanden. Eine Autofahrerin war auf dem Marienweg in Richtung Sinnbergpromenade unterwegs und wollte an der Einmündung zur Lenbachstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen Autofahrer, der Vorfahrt hatte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. pol