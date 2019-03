Vorfahrt missachtet: Hoher Sachschaden

Eine Skoda-Fahrerin wollte am Dienstagnachmittag von der Straße "Zum Mühlengrund" nach links in Richtung Forstmeisterstraße abbiegen. Dabei übersah die Frau den vorfahrtsberechtigten VW einer 39-Jährigen, und es kam zum Zusammenstoß. An dieser Kreuzung ist die Vorfahrt durch das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" geregelt. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Schaden beläuft sich auf circa 4500 Euro, schreibt die Polizei Bad Kissingen abschließend in ihrem Pressebericht. pol