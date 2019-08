Vorfahrt missachtet: Erheblicher Schaden

Rund 14 000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag an der Einmündung der KG 35 in die Staatsstraße 2291 mit einer leicht Verletzten. Eine 70-Jährige wollte mit ihrem VW Touran von Frankenbrunn kommend in Reith nach links abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Lkw mit Anhänger eines 37-jährigen Bad Kissingers. Dieser konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Der Pkw der Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall in den rechten Straßengraben geschleudert. pol