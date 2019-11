Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte

Einmal nicht aufgepasst hatte ein 88-jähriger Autofahrer - und das mit ziemlichen Folgen.Wie die Polizei meldete, war am Donnerstagvormittag der Senior mit seinem Daimler auf der Straße "Am Sportzentrum" unterwegs und wollte nach links in die Bundesstraße 287 abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Volvo-Fahrer, der aus Richtung Fuchsstadt kam. Die Autos stießen frontal zusammen, wobei alle drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Der Fahrer des Volvo und dessen Beifahrerin wurden in die Klinik gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 14 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. pol