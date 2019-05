Am Montag, gegen 8.45 Uhr, fuhr ein 29-Jähriger in der Büchelbergstraße, als eine 28-jährige VW-Fahrerin von der Bachstraße kommend in die Büchelbergstraße einbog und den vorfahrtsberechtigten Daimler-Fahrer übersah. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Schaden am Mercedes wird auf ca. 15 000 Euro und am VW-Polo auf 1500 Euro geschätzt. pol