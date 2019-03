Vorfahrt missachtet, dann krachte es

Eine 60-jährige Peugeot-Fahrerin wollte am Donnerstag, gegen 11.20 Uhr, von einem Verbrauchermarkt nach rechts in die Straße Am Sportplatz einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden VW Lupo, so dass es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. pol