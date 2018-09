Tretzendorf vor 13 Stunden

Vorfahrt missachtet - da krachte es

Weil eine 36-jährige Opel-Fahrerin am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Erlenweg/Wachthügel in Tretzendorf die Vorfahrtsregelung "Rechts vor links" missachtete, kollidierte sie mit dem Audi A 4 einer 4...