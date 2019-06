Als eine 24-jährige Seat-Fahrerin Dienstagfrüh in Igensdorf von der Gräfenberger Straße nach links in die Forchheimer Straße abbiegen wollte, hat sie die Vorfahrt einer von links kommenden 24-jährigen Renault-Fahrerin übersehen. Bei dem Unfall blieben alle Insassen unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.