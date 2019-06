Vorfahrt missachtet: 7500 Euro Schaden

Eine 34-jährige VW-Fahrerin befuhr am Montagmorgen, gegen 10.40 Uhr, die Kreisstraße KG 6 von Eltingshausen in Richtung Reiterswiesen. Auf Höhe des E-Werkes fuhr eine 60-Jährige mit ihrem Fahrzeug von links aus der Straße Am Gründlein in die Kreisstraße KG 6 ein und übersah das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug VW. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, so dass ein Sachschaden von circa 7 500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. An dieser Kreuzung ist die Vorfahrt durch das Verkehrszeichen "Vorfahrt ge-währen" geregelt, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Dienstag mit. pol