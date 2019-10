Rund 7000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag in der Schwürbitzer Straße ereignete. Eine 35-jährige VW-Fahrerin kam aus dem Kulbitzweg und bog nach links in die Schwürbitzer Straße ein. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte Mercedes-Fahrerin und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.