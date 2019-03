Vorfahrt missachtet: 5000 Euro Schaden

Rund 5000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Grünewaldstraße/Theodor-Heuss-Straße ereignete. Ein 56-Jähriger kam mit seinem Autotransporter aus der Grünewaldstraße und bog nach links in die Theodor-Heuss-Straße ab. Hierbei übersah er einen vorfahrtberechtigten 20-Jährigen, der mit seinem Audi gerade nach rechts in die Grünewaldstraße abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.