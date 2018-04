Vorfahrt missachtet: 4500 Euro Schaden

An der Einmündung der Krappenrother Straße zur B 173 ereignete sich am Mittwochmittag ein Verkehrsunfall mit etwa 4500 Euro Sachschaden. Eine 80-jährige BMW-Fahrerin kam aus der Krappenrother Straße und bog nach links in Richtung Bundesstraße ab. Hierbei übersah sie eine 28-Jährige mit ihrem Hyundai, die zur gleichen Zeit in die Krappenrother Straße abbog. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Autos.