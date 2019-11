Vorfahrt missachtet: 40 000 Euro Schaden

Ein Gesamtschaden von etwa 40 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in der Fränkischen Schweiz entstanden. Am Nachmittag fuhr ein 77-jähriger Chevrolet-Fahrer auf der Kreisstraße von Voigendorf in Richtung Staatsstraße Gößmannsberg - Oberfellendorf. An der dortigen Einmündung übersah er einen von links herannahenden vorfahrtsberechtigten 47-jährigen VW-Fahrer. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanövers des jüngeren Fahrers kam es zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurden der VW-Fahrer und seine 15-jährige Tochter leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Forchheim gebracht. Der Verursacher blieb unverletzt.