Vorfahrt missachtet: 3000 Euro Schaden

An der Kreuzung Jahnstraße/Schützenstraße krachte es am Mittwochmorgen. Wie die Polizei meldete, war gegen 8 Uhr auf der Jahnstraße ein junger Autofahrer unterwegs und wollte nach links in die Schützenstraße abbiegen. Dabei übersah er das vorfahrtsberechtigte Auto einer 18-Jährigen. An dieser Kreuzung ist die Vorfahrt durch das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" geregelt. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro, verletzt wurde niemand. pol