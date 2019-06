Vorfahrt missachtet: 3000 Euro Schaden

Eine 38-jährige Lichtenfelserin befuhr am Samstag gegen 18.30 Uhr mit ihrem Renault von Mönchkröttendorf zur Staatsstraße 2203. An der Einmündung zur bevorrechtigten Staatsstraße wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie eine 23-jährige Weismainerin, die mit ihrem VW in Richtung Lichtenfels fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die VW-Fahrerin klagte über Schmerzen im Halswirbelbereich und wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht. pol