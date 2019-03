Vorfahrt missachtet: 2000 Euro Schaden

Rund 2000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen an der Kreuzung Gartenweg/Tiefe Gasse ereignete. Eine 44-Jährige kam mit ihrem Audi A5 aus dem Gartenweg und übersah beim Einfahren in die Kreuzung eine vorfahrtberechtigte 27-Jährige mit ihrem Audi A3. Verletzt wurde niemand.