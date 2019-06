Ein 41-jähriger Tiguan-Fahrer war am Montag gegen 20 Uhr auf der Straße "Am Sportzentrum" in Richtung Bachstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein 70-jähriger VW Caddy-Fahrer von der Ahornstraße in die Bachstraße abbiegen. Hierbei nahm der 41-Jährige dem 70-Jährigen die Vorfahrt, so dass es zum Unfall kam. Der Unfallschaden beläuft sich auf 20 000 Euro.