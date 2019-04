Vorfahrt missachtet: 1500 Euro Schaden

Zu einem Unfall kam es beim Abbiegen von der Zita-Zehner-Straße in den Ebenhäuser Weg am Dienstag. Wie die Polizei meldete, fuhr gegen 17.15 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer aus der Zita-Zehner-Straße rechts in den Ebenhäuser Weg ein und missachtete dabei eine 23-Jährige, die mit ihrem Auto auf dem vorfahrtsberechtigten Ebenhäuser Weg unterwegs war. Da der 47-Jährige so knapp vor der Golf-Fahrerin einfuhr, konnte die Geschädigte trotz Vollbremsung das Auffahren auf das Heck des Verursachers nicht mehr verhindern: Schaden insgesamt 1500 Euro. pol