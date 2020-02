Vorfahrt missachtet: 10 000 Euro Schaden

Etwa 10 000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag in der Straße Am Eichenwäldchen ereignete. Eine 62-Jährige bog mit ihrem VW an der Einmündung zur Obersdorfer Straße in diese ein. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 24-Jährige, die mit ihrem Seat in Richtung Trieb fuhr. Verletzt wurde niemand, die Autos wurden eigenständig von der Unfallstelle entfernt.