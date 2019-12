Vorfahrt missachtet: 10 000 Euro Schaden

Zu einem Verkehrsunfall auf der B 289 kam es in Burgkunstadt am Freitag gegen 13.30 Uhr. Der Unfallverursacher wollte hierbei mit seinem Pkw aus der Seewiese in Burgkunstadt in die Bundesstraße einfahren. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin auf der B 289, welche diese in Richtung Kulmbach befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ärztlich versorgt werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.