Viereth-Trunstadt vor 18 Stunden

Vorfahrt missachtet - 10 000 Euro Schaden

Zwei leicht Verletzte und ein Sachschaden von 10 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend auf der A 70 an der Anschlussstelle Viereth-Trunstadt, in Richtung Bamberg, ereignete....