Vorfahrt genommen und weitergefahren

Am Freitagmittag gegen 13 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto. Der Pkw kam aus der Steubenstraße und bog nach rechts in die Kasernenstraße ein, als von links der vorfahrtsberechtigte Lkw kam. Beide Fahrzeuge touchierten sich. Der Pkw-Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Eine halbe Stunde später kam er an die Unfallstelle zurück. Der Mann erhält eine Anzeige wegen Fahrerflucht. pol