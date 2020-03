Vorfahrt genommen und nach Unfall geflüchtet

An der Einmündung der Kreisstraße BA 29 in die Staatsstraße 2263 bei Unterneuses (Gemeinde Burgebrach) ist am Freitag um 16.15 Uhr ein Auto mit Anhänger in die Staatsstraße gefahren, ohne die Vorfahrt eines 27-jährigen VW-Tiguan-Fahrers zu beachten. Dieser machte eine Vollbremsung und wich nach links aus, um nicht aufzufahren. In diesem Moment kam dem 27-Jährigen auf der Gegenfahrspur ein ebenfalls 27-jähriger Traktorfahrer entgegen. Dieser wich dem VW Tiguan nach rechts aus. Um nicht umzukippen, musste der Traktorfahrer wieder nach links auf die Fahrbahn lenken. Dabei stieß er mit seinem linken Vorderreifen gegen das linke Heck des VW. Der unfallverursachende Autofahrer mit Anhänger fuhr ohne anzuhalten weiter und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310 zu melden.