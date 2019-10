Vorfahrt genommen und geflüchtet

Ein 59-jähriger Schlüsselfelder war am Samstagabend mit seinem Motorrad von Burgebrach kommend in Richtung Reichmannsdorf unterwegs. Auf Höhe des Sportplatzes im Ortsteil Fallmeisterei querte ein weißes Auto die Staatsstraße. Trotz Vollbremsung konnte der Biker einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Er stürzte, verletzte sich an der Schulter und wurde ins Krankenhaus Burgebrach gebracht. Der Unfallverursacher fuhr einfach in Richtung Sportplatz weiter. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Land, Telefon 0951/ 9129310, zu melden. pol