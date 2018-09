Vorfahrt genommen: Ein Leichtverletzter

Ein Leichtverletzter und Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich sind die Bilanz einer Vorfahrtsverletzung am Mittwochabend in Eltingshausen. Um 21.20 Uhr stieß ein 29-jähriger Skoda-Fahrer beim Abbiegen in die St.-Martin-Straße mit einen aus Richtung Oerlenbach kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi zusammen. Anschließend schleuderte der Skoda gegen eine Gartenmauer und eine Straßenlaterne. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst nach Bad Kissingen ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt und konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen. Der Gesamtschaden beträgt circa 5500 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Eltingshausen sicherte die Unfallstelle ab, richtete eine Umleitung ein und unterstützte die Bergung des Skodas, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. pol